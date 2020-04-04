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Football.ua предлагает посмотреть на досуг известных игроков.

Практически все футбольные чемпионаты находятся на паузе в связи с пандемией коронавируса по всему миру. Однако футболисты не перестают поддерживать физическую форму и радовать поклонников интересными роликами со своим участием.

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В этом видео Football.ua расскажет, как известные футболисты пытаются занять себя и какие челленджи устраивают в условиях карантина.

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