Украина

Полузащитник Динамо — о режиме тренировок во время коронавируса.

Александр Караваев рассказал, как поддерживает форму во время пандемии.

"Во время карантина тренируюсь каждый день, и дома, и на нашей клубной базе. На базу езжу в основном чтобы выполнять беговую работу, а дома вечером делаю статические упражнения на все группы мышц. Выполняю специальные упражнения, которые нам дает тренерский штаб".

О том, сколько тренируется по времени:

"Да примерно столько же, сколько и в обычные тренировочные дни. Каждая тренировка длится приблизительно час. Плюс к тому, могу выполнять какие-то дополнительные упражнения для поддержания хорошей физической формы".

"В основном упор делается на физические кондиции, беговую работу — это касается тренировок на базе. А в домашних условиях работа акцентируется на укреплении мышц ,чтобы они не теряли тонус".

О том, где больше нравится заниматься:

"Конечно, больше тянет ехать на базу, на свежем воздухе заниматься приятнее. К тому же, на тренировочных полях, помимо беговой работы, можно выполнять индивидуальные упражнения с мячом".

"У нас есть gps-датчики и пульсометры, они фиксируют нашу беговую работу на базе. А выполнение домашних упражнений не проверяется, это уже профессионализм каждого. Но ведь каждый футболист делает их в первую очередь для себя, для поддержания собственной формы, а не для кого-то. Поэтому я уверен, что все ответственно выполняют задания. Более того, каждый игрок ещё и выполняет дополнительную индивидуальную работу по своей программе".

"Записи матчей пока ещё не просматриваю. Практически все свободное время провожу дома. С женой Инной занимаемся домашними хлопотами, все делаем вместе, убираем. Хотя готовит, конечно, она. Кроме того, делаем вместе упражнения, с дочкой играем в разные настольные и развивающие игры, смотрим вместе фильмы, сериалы", — приводит слова Александра Караваева официальный сайт Динамо.

Ранее Цитаишвили заявил, что Динамо должно быть лучшим на всех уровнях.

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