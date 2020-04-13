Украина 13 апреля 2020, 18:45 Задай вопрос Бущану в прямом эфире Вратарь Динамо Георгий Бущан расскажет о том, как проводит время на карантине и ответит на вопросы болельщиков в онлайн-видеотрансляции. Георгий Бущан, фото ФК Динамо 13 апреля 2020, 18:45 Во время прямого онлайн-общения с поклонниками Динамо на клубном Youtube-канале вратарь киевлян Георгий Бущан ответит на их вопросы — сообщил официальный сайт вице-чемпионов Украины. Начало трансляции в понедельник, 13 апреля, в 19:00. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Георгий Бущан Команды Динамо Киев Источники ФК Динамо (Киев) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте