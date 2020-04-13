Украина

Вратарь Динамо Георгий Бущан расскажет о том, как проводит время на карантине и ответит на вопросы болельщиков в онлайн-видеотрансляции.

Во время прямого онлайн-общения с поклонниками Динамо на клубном Youtube-канале вратарь киевлян Георгий Бущан ответит на их вопросы — сообщил официальный сайт вице-чемпионов Украины.

Начало трансляции в понедельник, 13 апреля, в 19:00.

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