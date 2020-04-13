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Вратарь Динамо Георгий Бущан рассказал, с кого берет пример, о конкуренции с Денисом Бойко и своих лучших соперниках и партнерах.

На Youtube-канале Динамо Георгий Бущан пообщался с поклонниками клуба и ответил на их вопросы в прямом эфире.

"Когда я только начинал свою карьеру, то, помимо Александра Шовковского, хотел быть похожим на Джанлуиджи Буффона, – сказал Бущан во время общения с болельщиками. — Меня даже прозвали Джиджи, хотя со временем называют так все реже. Мне всегда нравилась Италия, ее чемпионат, и то, как играет Буффон. Хотелось бы как-нибудь выйти против него на поле".

На вопрос о том, каком Топ-клубе он хотел бы оказаться, Георгий ответил: "Я уже играю в одном из лучших клубов Европы! Но если говорить о потенциальном переходе, то хотелось бы сыграть в одной из ведущих команд Италии или Германии. Не отказался бы и от Англии, но приоритет все-таки у Италии или Германии".

Также голкипер Динамо рассказал о конкуренции с Денисом Бойко, о ближайших друзьях и составил символическую сборную из тех, с кем он играл или хотя бы тренировался.

"С Денисом у нас очень ровные отношения. Не могу назвать нас близкими друзьями, но и врагами точно не назову. Мы прекрасно понимаем, что наша конкуренция должна идти на пользу клубу, а сыграет сильнейший. Обычно тренер вратарей Михаил Михайлов дает свои рекомендации относительно того, кто должен играть, а окончательное решение принимает главный тренер".

"В Динамо у нас сложилась очень дружная компания, но самым близким другом, с которым мы общаемся чаще всего, является Никита Бурда. Он точно войдет в мою символическую сборную. Кроме него в центр обороны я бы поставил Виду, слева — Миколенко, справа — Кендзеру. На ворота — Шовковского. В центр полузащиты — Сидорчука, Буяльского и Шапаренко, налево — Вербича, направо — Цыганкова. А на острие атаки — Яремчука".

Также Бущан рассказал, как проводит время на карантине.

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