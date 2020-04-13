Украина

Вратарь Динамо Георгий Бущан рассказал о том, как проводит время на карантине и о целях команды на весеннюю часть сезона.

На Youtube-канале Динамо Георгий Бущан пообщался с поклонниками клуба, ответив на их вопросы в прямом эфире.

"Как и все футболисты я сейчас тренируюсь дома, – сказал Бущан во время общения с болельщиками. – Появилось немного больше свободного времени, поэтому, несмотря на интенсивные индивидуальные тренировки, хватает времени на то, чтобы выспаться, и удается больше пообщаться с родными и друзьями с помощью мессенджеров".

"Обычно день начинается с того, что мы передаем нашим врачам данные о своем здоровье, температуру и прочее, а потом начинаем работать по индивидуальному плану, который нам выдают каждую неделю".

"Естественно, эти занятия не идут ни в какое сравнение с нормальными тренировками, но, думаю, к возобновлению чемпионата мы подойдем в хорошей форме, быстро восстановим игровые кондиции и сможем выполнить те задачи, которые стоят перед Динамо в нынешнем сезоне".

Ранее полузащитник Динамо Беньямин Вербич сказал, что цель Динамо — Лига чемпионов.

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