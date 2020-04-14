Украина

Бывший вице-президент закарпатцев высказался об экс-тренере Зари.

Александр Шуфрич рассказал о своем отношении к Юрию Вернидубу, отметив, что бывший тренер Зари излишне переоценен.

"Откровенно говоря, я считаю, что Юрий Вернидуб очень переоцененный тренер. Его заслуга в успехах Зари сильно преувеличена. Пришел Виктор Скрипник, и Заря осталась той же командой с тем же характером, тем же результатом, неплохой игрой. Они остались теми же "мужиками", как их назвали, которыми и были. Хотя, конечно, в этом была заслуга Юрия Вернидуба.

Он эту команду подготовил? Давайте посмотрим так: если взять Гвардиолу, он действительно умеет выстроить игру команды. Но многие говорят, что успех Гвардиолы — это Месси. И история это подтверждает, потому что Лиги чемпионов без Месси у Гвардиолы нет. Выиграть чемпионат Германии с Баварией и Премьер-лигу с Манчестер Сити мог бы и другой топ-тренер. А выиграть требл без Месси — это уже результат. К слову, это в свое время сделал Моуриньо, которого сейчас уже немного подзабывают.

Посмотрите на результат Вернидуба на новом месте работы. У всех команд Гвардиолы есть определенный стиль, качество игры. Посмотрим, сможет ли Вернидуб построить похожую на Зарю команду в другом клубе.

Когда были разговоры о договорных матчах, то две наших игры с Зарей вызывали вопросы касательно реального настроя наших футболистов на игру. Не знаю, какая мотивация была у моих игроков. Но когда моя команда за 15 до конца игры побеждает 1:0, а на нее коэффициент растет, а на соперника падает, то это вызывает определенные вопросы.

После этого, а то был очень важный матч, потому что в следующем сезоне Заря играла в еврокубках, я сказал, что в Европе так не будет. Это все, что я тогда сказал на ухо Вернидубу. И как видишь, результат там оставляет желать лучшего

Еще раз скажу, что как тренер, он переоценен. Возможно, как мужик, он давал игрокам ту поддержку, которая им была нужна. Когда его называли одним из кандидатов на пост в Динамо, я считаю, что это не соответствует его возможностям тренера и амбициям клуба", — сказал бывший вице-президент Говерлы Александр Шуфрич.