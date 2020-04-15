Украина

Наставник Александрии заявил о намерениях своей команды бороться за высшие места в турнирной таблице.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился мнением касательно игры футболиста своей команда Кирилла Ковальца, которого считает идеальным кандидатом в сборную Украины.

"Хочу видеть в сборной Кирилла Ковальца, но он получил зимой неприятную травму. Стоит отметить, что когда он восстановился, игра нашей команды сразу стала сильнее".

Также украинский специалист объяснил неудачный старт Александрии во второй половине текущего сезона.

"Действительно, мы играли с Колосом на победу, однако несколько объективных причин повлияли на исход матча. Хотя я считаю, что мы не имели права проигрывать".

"Со Львовом случилась досадная ничья. Все шло к победе, соперник играл в меньшинстве, но сумел у нас отобрать очки. Очень обидно. Это в дальнейшем может повлиять на турнирное положение".

"Впереди девять матчей и нужно доказывать, что мы достойны бороться за высокие места. Особенно нужно доказывать в матчах с Десной, которым мы уступили дважды по ходу сезона. Хотим взять реванш", — приводит слова Шарана сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

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