Украина

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о том, как проходит карантин в команде.

В связи с карантином из-за пандемии COVID-19 Александрия была вынуждена пересмотреть планы, но работа в команде не прекращается.

"Сначала у нас 13 игроков было на базе, потом Юрий Панькив поехал домой во Львов, а Каспарс Дубра — в Латвию, – цитирует Владимира Шарана официальный сайт Александрии. – Тренерский штаб разработал программу тренировок и тем, кто находится на базе, и тем, кто живет дома. Никто не отменял тренировки, все работают индивидуально и дистанционно".

"Все игроки очень серьезно относятся и к требованиям карантина, и к поддержанию необходимого уровня своей физической формы. Занятия проходят в лесопарковой зоне, возле отеля Сапфир, на стадионе Олимп и КСК Ника. Иногда футболисты договариваются о совместных занятиях, но придерживаются правила — не больше двух человек вместе".

"Я не знаю, чем завершится нынешняя ситуация. Мы обсуждали в команде предложения некоторых завершить чемпионат в том положении, в котором команды находятся сейчас. Сейчас мы находимся на пятом месте, но прекрасно понимаем, что могли бы побороться за более высокие позиции, если бы чемпионат продолжился. Но сейчас от нас ничего не зависит, к тому же я считаю, что в данной ситуации самое главное — это здоровье людей".

После 23-х туров первенства УПЛ Александрия уступает 3 очка Десне, идущей четвертой, и 6 пунктов Заре и Динамо, делящим второе-третье места. Согласно регламенту чемпионата, пятое место Александрии дает команде лишь право выступить в плей-офф за путевку в квалификацию Лиги Европы.

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