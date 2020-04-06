Украина

Наставник Александрии заявил о необходимости проведения дополнительных сборов.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран присоединился к ряду специалистов, которые считают необходимым провести дополнительную подготовку команд в случае возможного возобновления чемпионата Украины, который взял вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса.

"Еще неделю назад футболисты могли играть в теннис-бол. Сейчас уже и это нельзя делать. Важно постоянно работать с мячом, поэтому для футболистом это сложно в нынешних реалиях. В Украине сложилась такая ситуация и нужно придерживаться всех рекомендаций. Я запретил игрокам тренироваться в малых группах, поэтому они работают индивидуально".

"Хотелось бы проводить тренировки по системе четыре полевых и один вратарь. Это будет нормальным решением, чтобы заниматься в малых группах. Как бы игроки не тренировались индивидуально, после перерыва они будут не в форме. Это однозначно".

"Чтобы собрать их опять в одну группу, подготовить физически и тактически, я считаю, нужно делать сборы. Две недели для этого будет предостаточно. Но все прекрасно понимают, что невозможно сразу вернуть физические кондиции", — заявил Шаран в программе Великий футбол.

Напомним, ранее главный тренер Зари Виктор Скрипник также выступил за предоставление футболистам времени для того, чтобы они смогли набрать форму в случае возобновления соревнований.

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