Украина

Полузащитник Динамо рассказал о том, как настраивается на игры и отходит от поражений.

Настроиться на матчи Николаю Шапаренко позволяет музыка.

О распорядке дня на карантине:

"С утра в обязательном порядке тренировка, дальше — дополнительная тренировка, потом обед, просмотр фильма или сериала, а вечером собираемся с ребятами и 2-3 часа играем в Counter-Strike".

О плюсах карантина:

"Считаю, карантин пойдет на пользу многим. Люди начинают понимать, что должны ценить то, что у них было до карантина. Кроме того, можно перезагрузиться, открыть для себя что-то новое".

О том, как настраивается на матчи:

"Перед играми постоянно слушаю музыку — когда еду на игру и в раздевалке".

О том, как отходит от поражений:

"Максимально тяжело, могу не спать сутки. Если очень обидное поражение — хожу без настроения день-два. Но поражение нужно принять и настраиваться, чтобы выиграть следующий матч. Меня поддерживает папа, подсказывает, дает напутственные слова", — приводит слова Николая Шапаренко официальный сайт Динамо.

Ранее Шапаренко рассказал о своем "лучшем дне".

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