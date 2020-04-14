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Защитник Динамо рассказал о том, как проводит время на карантине и о любимом голе.

Денис Попов надеется как можно скорее вернуться к тренировочному процессу.

"Уже надоел карантин, хочется тренироваться и играть в нормальном режиме. А так мой день особо не яркий, стараюсь тренироваться – это первостепенное. А так, ничем не занят".

Из чего состоит тренировочный процесс:

"Из упражнений (смеется). С уклоном на ноги, чтобы были в тонусе, не были как сосиски. Стараюсь каждый день не пропускать, ну такое, бывает лень, еще что-то, но все равно заставляешь себя".

"Мотивация? Скорее вернуться на поле. С командой это нормальные тренировки, а одному – не все могут. У кого-то тоже бывает, что лень или слабину дать можно. А так, если есть тренер индивидуальный, то можно заниматься".

Самый тяжелый матч в карьере:

"Не знаю. Каждый по-своему тяжелый, как физически, так и психологически. Самый тяжелый, первый приходит на ум, матчи молодежного ЧМ. А так не запоминались игры. Каждый матч по-своему тяжелый".

"Против кого было тяжелее играть? Сейчас все хорошие нападающие, в Андерлехте был хороший нападающий, 2002 года, Доку, я удивился, и мне было против него тяжеловато играть".

"Любимый гол за Динамо? Шахтеру. Я не так много забиваю, ну, нормально, как для защитника. Но самый запоминающийся – Шахтеру", — сказал Денис Попов в интервью Instagram-каналу Динамо.

Ранее сообщалось, что Наполи проявляет интерес к Миколенко и Попову.