Клуб из Нидерландов не получил от Динамо последний транш за нападающего Франа Соля.
Фран Соль, фото ФК Динамо
16 апреля 2020, 14:20
Директор Виллем II Мартин ван Гил рассчитывает, что получение денег за трансферы футболистов помогут клубу перережить экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса — сообщает bd.nl.
В должниках у Виллем II ходят Динамо, не выплатившее последний транш за Франа Соля, эквадорский Аукас, задолжавший платеж солидарности за Диего Паласиоса, ныне выступающего за ФК Лос-Анджелес, а также Барселона по той же причине, но в связи с приобретением у Аякса Френки де Йонга.
Ван Гил надеется, что должники своевременно погасят свои задолженности, в противном случае голландцы будут добиваться справедливости через ФИФА.
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