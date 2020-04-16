Украина

Клуб из Нидерландов не получил от Динамо последний транш за нападающего Франа Соля.

Директор Виллем II Мартин ван Гил рассчитывает, что получение денег за трансферы футболистов помогут клубу перережить экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса — сообщает bd.nl.

В должниках у Виллем II ходят Динамо, не выплатившее последний транш за Франа Соля, эквадорский Аукас, задолжавший платеж солидарности за Диего Паласиоса, ныне выступающего за ФК Лос-Анджелес, а также Барселона по той же причине, но в связи с приобретением у Аякса Френки де Йонга.

Ван Гил надеется, что должники своевременно погасят свои задолженности, в противном случае голландцы будут добиваться справедливости через ФИФА.

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