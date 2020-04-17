Украина

Полузащитник Динамо ответил на вопросы болельщиков в социальной сети.

Николай Шапаренко рассказал о своем лучшем дне и назвал лучших игроков сборной Украины.

О том, с кого берет пример:

"Ибрагимович — это понятно, но считаю, каждый должен брать пример с Криштиану Роналду. Это машина, человек, который следит за собой и добивается результата".

О том, как бить с нерабочий ноги:

"Только тренировки! Нужно работать над своими слабыми сторонами".

О лучших игроках сборной Украины:

"Назову топ-3: Пятов, Зинченко и Ярмоленко".

ТОП-5 защитников Украины:

"Миколенко, Михайличенко, Тымчик, Попов и Бурда".

О Кварцяном:

"Много про него спрашивал у Шабанова, поэтому нет, не хотел бы тренироваться под его руководством. Разве что недельку, чтобы узнать, правда ли то, что о нем рассказывают".

О лучшем дне:

"Лучший день — когда подписал контракт с Динамо Киев. А по поводу дня мечты еще не задумывался. Возможно, это будет день продления контракта с Динамо", — приводит слова Николая Шапаренко официальный сайт Динамо.

Ранее Денис Бойко дал интервью официальному сайту Динамо.

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