Полузащитник Динамо ответил на вопросы болельщиков в социальной сети.
Николай Шапаренко, ФК Динамо
17 апреля 2020, 20:59
Николай Шапаренко рассказал о своем лучшем дне и назвал лучших игроков сборной Украины.
О том, с кого берет пример:
"Ибрагимович — это понятно, но считаю, каждый должен брать пример с Криштиану Роналду. Это машина, человек, который следит за собой и добивается результата".
О том, как бить с нерабочий ноги:
"Только тренировки! Нужно работать над своими слабыми сторонами".
О лучших игроках сборной Украины:
"Назову топ-3: Пятов, Зинченко и Ярмоленко".
ТОП-5 защитников Украины:
"Миколенко, Михайличенко, Тымчик, Попов и Бурда".
О Кварцяном:
"Много про него спрашивал у Шабанова, поэтому нет, не хотел бы тренироваться под его руководством. Разве что недельку, чтобы узнать, правда ли то, что о нем рассказывают".
О лучшем дне:
"Лучший день — когда подписал контракт с Динамо Киев. А по поводу дня мечты еще не задумывался. Возможно, это будет день продления контракта с Динамо", — приводит слова Николая Шапаренко официальный сайт Динамо.
Ранее Денис Бойко дал интервью официальному сайту Динамо.
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