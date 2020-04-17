Украина

Нападающий Шахтера рассказал о стажировках заграницей в юном возрасте.

Даниил Сикан успел потренироваться с ПСЖ U-17 и Вильярреалом U-17.

"В 16 лет ездил в ПСЖ, тренировался с U-17. Обычная команда, ничего особенного – у нас в Украине такие же игроки, как и там. Не было юного Неймара или кого-то еще. И тренировки тоже вполне обычные: квадрат, разминка. Помню, в квадратах участвовали все тренеры, и когда кому-то кидали между ног, вся команда "подрывалась" и начинала кричать. Атмосфера хорошая".

"Еще одна стажировка была в Вильярреале. Туда ездил не один, а еще с парой игроков Карпат и двумя тренерами из Украины. Занимались с U-16 и U-17. Там мне футбол вообще не нравился. Во время тренировочной игры я мог мяч получить один раз".

"По сути, все время стоя: два защитника и вратарь на мини-поле между собой пасуются, их накрывают. Держание мяча, но все плавно и очень спокойно. Мне не понравилось", — приводит слова Сикана официальный сайт Шахтера.

Ранее Сикан заявил, что хочет как можно скорее начать играть в футбол, а не находиться на карантине.