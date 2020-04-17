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Форвард Шахтера — о том, как поддерживает форму во время карантина из-за COVID-19.

Даниил Сикан отметил 19-летие и ответил на вопросы болельщиков в прямом эфире Instagram.

"Всегда есть возможность потренироваться. Утром занимаюсь дома по программе, которую присылают тренеры. А в 18:00 с другом выезжаем в лес и бегаем. Там дорожка с горками – бежим семь километров с рывками. Плюс возле леса брусья и турник. Получается, утром тренировка по программе и вечером кросс".

"Я очень скучаю по футболу. Например, от меня бабушка уже спрятала мячи, потому что все здесь поразбивал. Невозможно находиться в одном помещении. Очень хочу играть в футбол, но пока нет возможности. Что после карантина? Думаю и надеюсь, что все будет нормально, что доиграем чемпионат и продолжим двигаться дальше".

О том, как влияет статус чемпиона мира:

"Так, чтобы сильно, не повлиял. Он мне в принципе ничего не дал, просто галочка: чемпион мира – и все".

О том, кто отвел на первую тренировку:

"На первую тренировку я вообще пошел сам. Бабушка не хотела отдавать меня на футбол, ведь я шесть лет занимался танцами, рисованием. В один день утром взял с собой вещи, как на физкультуру, сразу после школы сел на маршрутку и поехал тренироваться. Меня приняли. Через три занятия пришла бабушка и сказала: ему нельзя тренироваться, у него с сердцем проблемы. Клапан не закрывался, что-то такое. Мы ходили к врачу. С возрастом перерос это и продолжал тренироваться".

О кумире детства:

Зинедин Зидан.

О дебюте в Лиге чемпионов:

"Когда сидел на скамейке, трясло сильно. Очень переживал, но ребята говорили, что это нормально для всех. Затем пошел на разминку и в процессе стал успокаиваться. А когда стоял в игровой футболке и ожидал выхода, об этом уже забыл. В такой момент все волнения вылетают – думаешь только о футболе и конкретно о матче", — приводит слова Даниил Сикана официальный сайт Шахтера.

Ранее о том, как проводит свой карантин, рассказал другой форвард Шахтера Жуниор Мораес.

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