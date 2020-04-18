Украина

Форвард прокомментировал переход в состав днепрян.

Нападающий Днепра-1 Алексей Хобленко рассказал, чем занимается во время самоизоляции, и поделился первыми впечатлениями от выступлений в составе днепрян.

"Поддерживаю форму индивидуально. Если есть возможность, осуществляю беговую работу, а так занимаюсь дома, делаю различные комплексы упражнений.

Посетил родителей в Сумской области, а затем вернулся в Днепр. Вот там, у родителей было больше возможности бегать, ведь и менее людно, и природа красивая.

Конечно, смотрю чемпионат Беларуси. Мне интересно наблюдать за турниром. Конечно, поддерживаю Динамо с Бреста.

В УПЛ прошел лишь короткий период – и сразу карантин. Еще не получилось почувствовать полностью какой-то результат. Уверен, все еще впереди. А в целом, все нравится, атмосфера в команде просто отличная!

Поздравляю всех с приближающимся праздником. Ничего не поделаешь – надо провести его дома. Такое время, что все должны перетерпеть. Призываю всех оставаться дома, как того требует карантин. Надо быть ответственными, и, уверен, что все наладится", – рассказал Хобленко в интервью официальному сайту клуба.

Хобленко присоединился к Днепру-1 в январе этого года из брестского Динамо. В футболке днепрян 26-летний игрок провел 4 поединка, отличившись одним голом.

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