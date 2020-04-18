Украина

Хавбек рассказал об опыте сотрудничестве с агентами.

Полузащитник Колоса Андрей Богданов поделился информацией о сотрудничестве с агентом Дмитрием Селюком и рассказал о своем опыте в иностранных клубах.

У меня нет агента. У меня был агент Дмитрий Селюк, но у нас не сложились с ним отношения. Был агент литовец, который устраивал меня в польскую Арку. А в Украине у меня нет агента.

В Греции в Эрготелисе были финансовые проблемы у клуба. А вот в Польше я считаю, что у меня хорошо получилось себя проявить. Я там год был – и в финале Кубка сыграл, и мы с командой Суперкубок Польши-2018 выиграли, и мне в том матче удалось отличиться. А так, наверное, судьба складывается, что всегда возвращаюсь в Украину.

История с молдавским Саксаном? Это было по протекции агента. Селюк мне рассказывал разные байки, и я жалею, что много его тогда слушал. Но это теперь история, и этот этап давно завершен", – рассказал Богданов в интервью официальному сайту клуба.

Богданов перешел в Колос в январе этого года из Десны. В составе новой команды полузащитник провел 5 поединков.

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