Украина

Защитник Динамо — о том, как поддерживает форму во время карантина.

Йосип Пиварич рассказал, как проводит карантин, и как удается тренироваться.

"Выполняю всю программу, которую игрокам прописывает в нашем рабочем чате тренерский штаб. Тренировки расписаны на каждый день, воскресенье — выходной. Занимаюсь без каких-либо ограничений, я сейчас полностью здоров, очень хорошо себя чувствую. Пять дней из шести езжу на базу, там выполняю только беговую работу".

"Ездим на Конча-Заспу вместе с Вербичем. При этом самим корпусом базы мы не пользуемся, ставим машину на парковку и сразу выходим на поле. Только забираем на рецепции GPS-датчики, чтобы тренеры могли отслеживать и фиксировать наши данные — как меняется наш пульс во время тренировки, сколько мы пробегаем, в каком темпе".

"Раз в неделю Виталий (тренер по физподготовке) сбрасывает в группу видео табата-тренировок для нас. Эта тренировка длится 55-60 минут. Должен признать, что эти тренировки — самые тяжелые за неделю".

"Никаких дополнительных, каких-то своих тренировок к этой программе я не добавляю. Той нагрузки, которую нам дает тренерский штаб, вполне достаточно, чтобы поддерживать хорошую физическую форму", — приводит слова Пиварича официальный сайт Динамо.

Ранее Денис Бойко дал интервью официальному сайту Динамо.

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