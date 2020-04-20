Украина

Защитник рассказал о прогрессе своего коллектива

Защитник Колоса Андрей Богданов рассказал, как оказался в ковалевской команде и поведал, почему решил присоединиться к клубу.

"В Колосе ко мне проявил энтузиазм главный тренер Руслан Костышин, плюс были заинтересованы президент клуба и вице-президент. Я знал о Колосе, когда они еще во Второй лиге выступали. И знал и президента клуба, и главного тренера, и мы поддерживали хорошие отношения".

"Прежде всего, я видел, что клуб и команда растет. Строится стадион в Ковалевке. И президент делает все, чтобы команда прогрессировала. И со своей стороны мне было интересно присоединиться к этому проекту, проявить себя, потому что я также всегда хочу прогрессировать и расти. Ну и очень важным моментом было желание главного тренера видеть меня в команде", — сказал Богданов официальному сайту клуба.

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