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Нападающий Десны Александр Филиппов в откровенном интервью пообщался с журналистом Football.ua Никитой Евтушенко.

Александр Филиппов стал одной из главных сенсаций текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги, ворвавшись в гонку бомбардиров и став лидером не менее сенсационной Десны. Черниговский клуб не скрывает амбиций попасть в еврокубки на следующий сезон, демонстрируя не только положительные результаты, но и достойный уровень футбола. Однако, несмотря на 13 голов в 21 поединке чемпионата, Филиппов пока не получил долгожданный вызов в сборную Украины. Возможно, как раз таки участие в еврокубках сможет убедить тренерский штаб национальной команды обратить внимание на форварда Десны.

В эксклюзивном интервью Александр Филиппов пообщался с журналистом Football.ua, в котором ответил на различные интересующие вопросы, включая натурализацию футболистов, цели Десны, свой возможный переход в европейский чемпионат, перспективы украинских талантов и многое другое. Несмотря на столь стремительный рост, 27-летний Филиппов не собирается останавливаться на достигнутом и намерен только прогрессировать, чтобы добиться своей главной мечты — вызова в сборную Украины.

- Как проходит период без футбола? Что делаете для того, чтобы поддерживать физическую форму в домашних условиях?

- Конечно, тяжело без футбола, особенно такое длительное время. Хуже всего, что ты не знаешь, когда это закончится. Все мы взрослые люди и профессионалы, поэтому все находят возможность заниматься и в домашних условиях. Думаю, лишний раз никого контролировать не нужно.

Больше времени сейчас уделяем статическим упражнениям. Да, не хватает работы с мячом, но когда появится такая возможность, необходимо потихоньку уже выходить на улицу, делать пробежки. В любом случае, нужно пережить этот период и надеюсь, что это вскоре завершится. С одной стороны, рад возможности побыть больше времени с семьей, но в то же время очень соскучился по работе. Хочется уже вернуться на футбольное поле.

- Во многих европейских чемпионатах клубы сокращают зарплаты своим футболистам из-за пандемии. Поднимался ли этот вопрос в Десне?

- Мы понимаем всю ситуацию, которая происходит сегодня во всем мире. Трудно сравнивать европейские чемпионаты и УПЛ, так как в наших клубах совершенно другие финансовые условия. Хочется поблагодарить руководство Десны, поскольку даже в кризис мы может получать полную зарплату и, надеюсь, это не изменится.

Однако, если вдруг наступит тяжелый для клуба период, мы с ребятами готовы сесть за стол переговоров с руководством, чтобы обсудить то, как лучше решить ту или иную проблему. На данном же этапе этот вопрос не поднимался.

- Как вы видите дальнейшее развитие событий касательно возобновления украинской Премьер-лиги? Нужно ли доводить сезон до конца или лучшим решением будет его окончательная отмена?

- Обязательно нужно доиграть чемпионат, а как это будет происходить – будут решать вышестоящие органы. Уже хочется, чтобы поскорее все закончилось с этим вирусом. На самом деле, у нас осталось не так много игр, девять в Премьер-лиге и две в Кубке Украины, поэтому хотелось бы приступить к тренировкам в середине мая, а в начале июня возобновить чемпионат и впоследствии довести его до логического завершения.

- Десна находится всего в трех очках от зоны Лиги чемпионов. Чернигов готов к возможному приезду лучших клубов мира?

- Сейчас тяжело ответить на этот вопрос. Десна – это амбициозный клуб, который с каждый разом ставит перед собой цели все выше и выше. Давайте будем оценивать ситуацию после завершения сезона, какое в итоге мы займем место. Сами видите, какая плотность в турнирной таблице со второго по пятое место, поэтому произойти может все что угодно.

Еще не стоит забывать, что всех нас ждет крайне важный отрезок времени, когда команды выйдут после перерыва. У всех будут разные кондиции и физическая форма, но все-таки хочется, чтобы Десна заняла достойное место, которое, я считаю, мы заслуживаем.

То есть четвертое место – это не конечная цель Десны?

- Конечно. Клуб смотрит вперед, смотрит в будущее. Дай Бог, уже в нынешнем сезоне Десна займет место, позволяющее выступить в еврокубках. Не только четвертое, но и призовое.

- Как команде за столь короткий период удалось сделать такой серьезный скачок от Первой лиги к борьбе за еврокубковую зону?

- Не думаю, что этот период был коротким. Команда строилась еще с Первой лиги, собирался костяк. У нас не было такого, что менялось по половине состава. Приходили по пару человек, которые впоследствии усиливали Десну. Команда строилась по камушку, по кирпичику, так что сегодняшний результат — это большая заслуга как тренерского штаба, так и всех футболистов, которые прониклись идеей создания нынешней Десны.

- Какой самый красивый и важный гол вы забили в своей карьере?

- Я не делю на красивые и некрасивые голы. Главное, чтобы они приносили пользу команде. Если все-таки выделить один, то понравился победный гол в матче против Динамо на НСК Олимпийском (7-й тур УПЛ – прим. ред.).

- Ваш гол после ошибки Караваева может лишить Динамо участия в Лиге чемпионов в случае отмены УПЛ. Поделитесь эмоциями после того момента, что говорили тренерский штаб и ребята в раздевалке?

- Очень хорошо запомнилось, что мы играли без болельщиков. Это очень тяжело для каждого футболиста. Нет тех эмоций. В такие моменты ты не понимаешь своего состояния, не можешь толком настроиться на игру. Из-за этого эмоциональный настрой был совсем не таким, каким он бы был с болельщиками на трибунах. После финального свистка мы просто поблагодарили друг друга за игру и поехали отдыхать.

- Что касается болельщиков, Десна – одна из самых посещаемых команд УПЛ. Как клубу это удается?

- Думаю, болельщикам в первую очередь нравится то, как мы играем. Спасибо им большое за то, что они приходят. Хочется, чтобы с каждой игрой их становилось все больше и больше, но это зависит только от нас самих. Чернигов не так давно выступает в Премьер-лиге, поэтому мы видим такой ажиотаж по меркам нашего чемпионата. Опять же, хочется, чтобы фанаты приходили не только на грандов, но и на другие поединки в достаточном количестве. Это очень важно.

- Вскоре состоятся выборы нового президента УПЛ. Со стороны футболиста, что должен сделать новый человек на этой должности, чтобы повысить уровень чемпионата?

- Человек, который займет эту должность, в любом случае должен разбираться в этом больше, чем сами игроки. Я считаю, что в первую очередь, нужно объединиться, поговорить всем клубам. Новый президент должен рассказать свои идеи нововведений.

Что касается самих клубов, то им нужно больше работать с болельщиками, чтобы создавался ажиотаж, и было гораздо больше интересных матчей.

- Какой украинский гранд вам больше всего импонирует и почему?

- Шахтер, потому что у этой команды уже есть своя философия, которая строилась на протяжении многих лет еще при Луческу: быстрая бразильская атака и больше украинцев в обороне. Кроме того, Шахтер успешно выступает на европейской арене.

В Динамо же сейчас идет перестройка. Наверное, уже не те финансовые возможности, поэтому клуб делает ставку на своих воспитанников, что мне также очень нравится. Да, молодые ребята не сразу готовы давать результат, но думаю, что Динамо еще себя покажет.

- Участие Десны в еврокубках гарантирует то, что вы останетесь в клубе как минимум на сезон?

- Недавно я продлил контракт с Десной на два года, поэтому на ближайшие два года я – игрок Десны. Никто не знает, как дальше сложатся события. Будем смотреть. Как говорится, поживем – увидим.

- Следите ли вы за Первой лигой? У каких клубов есть перспективы заиграть в высшем дивизионе?

- В Первой лиге есть много интересных команд, которые ставят перед собой большие задачи: Волынь, Ингулец, Металлист-1925, а также Рух, который имеет в своем распоряжении хороших игроков и хорошие финансовые возможности. Опять же, не стоит забывать и середнячках, способных преподнести сюрприз: Авангард, Оболонь, Агробизнес. Команд достойных много, поэтому будет интересно посмотреть, кто в итоге займет высшие три места в Первой лиге.

- Вы являетесь одним из лучших бомбардиров чемпионата Украины и в любом случае находитесь на карандаше у Андрея Шевченко. Как оцениваете свои шансы получить вызов в сборную?

- Не буду скрывать, что я рассчитывал на ближайший вызов в сборную. Ничего страшного, что в итоге этого не произошло. Это заставляет меня еще больше работать и не опускать руки. Буду продолжать показывать тот же уровень и думаю, что меня обязательно вызовут. Я этого жду и надеюсь. Моя мечта – дебютировать в сборной.

- Не стоит отрицать факт того, что ваш показатель результативности и количество игрового времени больше, чем у того же Артема Кравца, но в последнюю заявку сборной Шевченко включил именно его. В чем причина?

- Думаю, тренерский штаб решил вызвать тех ребят, с которыми уже знаком и знает их возможности. Наверное, мне было бы тяжело играть против таких сборных, как Франция и Польша, не зная ни философию, ни манеру игры нашей команды. Можно сказать, тренерский штаб доверился более опытным бойцам.

- Но все-таки мы говорим о товарищеских играх. Как раз подобные матчи – не лучшая возможность предоставить шанс новым лицам?

- Согласен, но этот вопрос не ко мне. Мне остается только делать свою работу и хорошо, что у меня сейчас все получается. Главное – не останавливаться на достигнутом, и я уверен, что меня все-таки вызовут.

- Ставите ли перед собой какую-нибудь цель по количеству голов в текущем сезоне?

- Не важно, будет это гол или ассист, ведь на первом месте стоит результат команды. Нужно, чтобы Десна продолжала развиваться, набирать очки и заняла призовое место по итогам нынешнего чемпионата.

- В сборной Украины выступают Марлос и Мораес. Как вы относитесь к натурализации футболистов?

- По моему мнению, это палка двух концов. С одной стороны, это очень качественные игроки, выступающие за хорошую команду и имеющие большой опыт. Но с другой стороны, у нас большая страна, в которой есть свои таланты. Не думаю, что тот же Виктор Цыганков чем-то уступает Марлосу, либо те нападающие, которые есть в Украине, уступают Мораесу. Разве что они менее опытные.

Когда как не сейчас давать шанс более молодым игрокам? Опыт появляется с количеством проведенных матчей, количеством допущенных ошибок. Когда ты все это проходишь, то появляется зрелость в игре, поэтому нужно больше доверять своим футболистам. В натурализации возрастных легионеров смысла не вижу, когда есть собственные таланты.

- Как вы отреагировали на перенос Евро-2020 на следующий год?

- Тяжело, но все понимали, что это просто неизбежно с учетом того, какие ужасные вещи творятся из-за этой пандемии. Сейчас на первое место вышло здоровье людей, чтобы побыстрее все стало на свои места, наладилась жизнь. В любом случае, это всего лишь перенос на один год, а не окончательная отмена турнира. За год может многое поменяться.

- Кто еще из Десны может претендовать на вызов в сборную Украины?

- Я не буду перечислять фамилии, но скажу, что на каждой позиции у Десны есть ребята, способные составить конкуренцию в сборной. Если мы займем призовое место и будем выступать в еврокубках в следующем сезоне, то это может дать серьезный толчок. Возможно, другие клубы увидят, что из таких простых команд, как Десна и Александрия, реально получить вызов в сборную, и это станет для них примером.

- Все чаще украинские футболисты уезжают выступать заграницу. Были ли у вас предложения из-за рубежа?

- Конкретных предложений мне не поступало, но разговоры были. Какие-то и сейчас ведутся. Я говорю о странах, доступных сегодня для украинских футболистов. Это Турция, Венгрия и Польша.

Опять же, я продлил контракт с Десной. Это значит, что я вижу, как клуб развивается с каждым днем. И руководство, и тренерский штаб, и ребята это понимают, поэтому я рад, что оказался в этой команде. Как дальше сложится судьба – посмотрим.

- Поддерживаете ли связь с Артемом Фаворовым, который уехал в Венгрию?

- Да, бывает переписываемся, общаемся. Больше эта связь происходит через Дениса Фаворова. Они с братом постоянно разговаривают. Знаю, что Артем всем доволен. Он живет в европейской стране, в столице Венгрии, где есть все необходимые условия для жизни и развития. Его команда имеет хорошую инфраструктуру и занимает высокую позицию в турнирной таблице, поэтому Артема все устраивает.

- Рассматриваете ли вариант с продолжением карьеры в менее статусных европейских лигах?

- Понимаю, что мне тяжело будет попасть в пятерку лучших чемпионатов, так как уже возраст, да и выступаю на высоком уровне я всего два года. Но все понимают, что европейский футбол – это борьба, интрига и невероятная атмосфера. В той же Венгрии болельщики активно ходят на матчи, поддерживают свои любимые команды. Конечно, хочется в будущем сделать шаг вперед, но посмотрим, как сложится жизнь.

- В одном из интервью вы говорили, что поддерживаете Милан. Как болельщик этого клуба, расскажите о причинах столь серьезного спада команды.

- Наверное, как и во всем итальянском футболе, это произошло после той гегемонии в 90-х и 2000-х, когда клубы из Италии были действительно сильны, но потом команды других стран начали подтягиваться в финансовом плане и подписывать лучших футболистов, как в той же Испании, Франции и Германии. Ввиду этого, Италия стала менее конкурентоспособной.

Но сейчас мне нравится, что в Серию А переходят такие звезды, как Роналду и Ибрагимович, которые позволяют лиге прогрессировать. Сейчас в чемпионате появилось много хороших команд. Теперь есть ни один Ювентус, а и Интер начинает возвращать былую славу. Те же Лацио, Рома, Милан и Аталанта, поэтому наблюдать за итальянским футболом стало намного интереснее.

- В СМИ часто появляется информация об интересе Милана к украинским футболистам, включая Виталия Миколенко и Дениса Попова. Стоит ли им идти на такой ответственный шаг в столь юном возрасте?

- Миколенко второй год выступает за Динамо и является основным защитником сборной Украины, но на данный момент, как бы мне не хотелось, Виталий – плотный середняк, но никак не лидер. Опять же, нужно смотреть, кто выступает на его позиции. Там есть Тео Эрнандес, поэтому Миколенко с Миланом стоит подождать. Возможно, стоит рассмотреть вариант с лигой-трамплином, а потом уже идти в Милан. У Миколенко есть все необходимые качества, чтобы заиграть на топ-уровне. Его ждет большое будущее.

Что касается Попова, то в Милане позиция центрального защитника очень ответственная, поэтому ему точно пока не стоит торопиться. Сначала Денису нужно окончательно закрепиться в основном составе Динамо, а потом уже рассматривать такие варианты.

- Назовите пятерку сильнейших футболистов, с которыми вам удавалось пересекаться на футбольном поле.

- Тайсон, Цыганков, Исмаили, Банада и Пятов.

- Напоследок, что хотели бы пожелать болельщикам в столь непростой для всех период?

- Желаю всем набраться терпения, сжать крепко кулаки и пережить этот период с любовью, терпением и верой в то, что это вскоре все закончится. Крепкого всем здоровья и духа. Не отчаиваться, не унывайте и помогайте друг другу.

Никита Евтушенко, Football.ua