Украина

Евгений Дикий — о финише текущего первенства.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что лига уже подготовила график завершения текущего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"У нас уже есть готовый календарь. Мы знаем, как будут проходить матчи и уже официально проинформировали клубы о том, что все участники лиги получат минимум две недели на подготовку к первой игре возобновленного чемпионата".

"Нужно как минимум полтора месяца на проведение этих оставшихся туров. Кубок также учтен. Еще есть некоторые туры, которые будут проводиться по схеме "среда-выходные-среда", — сказал Дикий в эфире Футбол News.

Ранее функционер заявил, что УПЛ не может принять заявку кандидата от Карпат Олега Смалийчука на пост президента организации, так как сроки подачи заявок уже вышли.