Евгений Дикий — о финише текущего первенства.
Евгений Дикий, фото УПЛ
22 апреля 2020, 22:31
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что лига уже подготовила график завершения текущего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
"У нас уже есть готовый календарь. Мы знаем, как будут проходить матчи и уже официально проинформировали клубы о том, что все участники лиги получат минимум две недели на подготовку к первой игре возобновленного чемпионата".
"Нужно как минимум полтора месяца на проведение этих оставшихся туров. Кубок также учтен. Еще есть некоторые туры, которые будут проводиться по схеме "среда-выходные-среда", — сказал Дикий в эфире Футбол News.
Ранее функционер заявил, что УПЛ не может принять заявку кандидата от Карпат Олега Смалийчука на пост президента организации, так как сроки подачи заявок уже вышли.