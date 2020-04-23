Черноморец в 2017 году мог подписать Глеба

В итоге стороны не смогли договориться о зарплате.
Александр Глеб, Getty Images
23 апреля 2020, 19:51
Легендарный белорусский полузащитник Александр Глеб был близок к тому, чтобы подписать контракт с Черноморцем.
Бывший наставник "моряков" Олег Дулуб рассказал, что Глеб дал согласие на переход в Черноморец.
"По деньгам, Глеб просил зарплату, может чуть выше среднестатистической в первой команде Черноморца. Я озвучил это президенту Климову, он где-то неделю думал, но все же не срослось", — рассказал Дулуб в интервью Football.ua.
Также Дулуб поделился мнением относительно украинских футболистов в чемпионате Беларуси.
Полное интервью журналиста Евгения Музыки с белорусским специалистом можно увидеть на официальном аккаунте Football.ua в Instagram.
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