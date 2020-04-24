Украина

Экс-владелец харьковчан рассказал, как создавался клуб.

Бывший владелец и президент Металлиста Александр Ярославский рассказал о том, как создавалась харьковская команда и как прошло знакомство с тогдашним менеджером Мироном Маркевичем.

"О том, что мы будем играть на таком уровне, я не мог себе и представить. Когда мы с Маркевичем впервые приехали на базу, едва ли не крысы прыгали по плечам. Никакой инфраструктуры, ничего не было. Затем мы взялись отстраиваться. Было веселое время".

"Без любви ничего не возможно сделать: ни Металлист построить, ни Евро провести, ни с пандемией бороться. Только любовь и ответственное отношение".

"Первая встреча с Маркевичем? Тогда стоял вопрос о главном тренере. Мы хотели пригласить специалиста из Одессы, но мы с Маркевичем встретились в Киеве. Я говорю: "Давайте начинать". Звезды тогда сошлись в Харькове. Меня нашел "Металлист", а "Металлист" нашел нас всех: Маркевича, Красникова".

"Весь менеджерский состав так до последнего дня и проработал. Как только они ушли, Металлист "приказал долго жить", — цитирует Ярославского сайт телеканалов Футбол.

Ранее Маркевич высказал свое мнение о переносе чемпионата Европы и пользе для Украины.