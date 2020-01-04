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Нападающий пробыл в клубе всего лишь полгода.

Марко Девич прекратил сотрудничество с Вождовацем, сообщает официальный сайт сербского клуба.

36-летний нападающий перебрался в Вождовац в августе этого года, успев забить четыре гола и сделать результативную передачу.

Напомним, ранее Марко Девич утверждал, что хотел быть начать тренерскую карьеру в чемпионате Украины.

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