Нападающий пробыл в клубе всего лишь полгода.
МАРКО ДЕВИЧ, ФОТО ФК ВОЖДОВАЦ
04 января 2020, 01:33
Марко Девич прекратил сотрудничество с Вождовацем, сообщает официальный сайт сербского клуба.
36-летний нападающий перебрался в Вождовац в августе этого года, успев забить четыре гола и сделать результативную передачу.
Напомним, ранее Марко Девич утверждал, что хотел быть начать тренерскую карьеру в чемпионате Украины.
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