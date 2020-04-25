Украина

Украинский форвард признался, как поддерживать физическую форму на карантине.

Нападающий киевского Динамо Назарий Русин рассказал о том, что нужно делать помимо тренировок, чтобы поддерживать хорошую физическую форму в домашних условиях.

"Думаю, очень важно качественное питание, от этого зависит, какие ты имеешь силы и как себя чувствуешь. Я стараюсь следить за своим весом и не набирать лишних килограммов. Кроме того, значительную роль играет хороший сон", — приводит слова Русина официальный сайт Динамо.

Также украинский форвард заявил о необходимости проведения дополнительных сборов после завершения карантина, дабы избежать лишних травм.

"Считаю, сборы обязательно нужно будет провести, потому что могут быть травмы. Заниматься самостоятельно — это одно дело, а когда ты с командой, то тренировки более интенсивные, поэтому есть риск повреждений", — добавил 21-летний форвард.

Напомним, ранее Назарий Русин поведал о том, как проводит время на карантине.

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