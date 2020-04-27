Украина

Главный тренер Мариуполя готов ответить на вопросы болельщиков в прямом эфире.

Александр Бабич согласился пообщаться с Евгением Музыкой и читателями Football.ua в прямом эфире в Инстаграме. Дата эфира будет сообщена в ближайшие несколько дней.

Трансляция состоится на официальной странице Football.ua в этой социальной сети. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить!

Кроме того, вы можете оставить свои вопросы в комментариях под этим материалом. Лучшие из них будут заданы Александру Бабичу.

Ранее в этом формате состоялся разговор с экс-тренером Карпат и Черноморца Олегом Дулубом. Ознакомиться с интервью вы можете на этой странице.