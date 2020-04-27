Украина

Известный агент Вадим Шаблий поделился видением ситуации с главным тренером сборной Украины.

Вадим Шаблий считает, что Андрей Шевченко будет в сборной Украины как минимум до завершения чемпионата Европы.

"В Италии мечтают, чтобы Шевченко возглавил Милан. Но точно не до Евро-2020. Хотя и после Евро не факт, что он станет тренером "россонери".

"Но я вживую видел — его там на руках носят. Я был на матче Аталанты с Шахтером — Шеву там чуть ли не в аэропорт на руках несли. Проведи сейчас там опрос — 70-80% фанатов Милана будут за назначение Шевченко", — рассказал агент в социальной сети Instagram.

Ранее издание FourFourTwo проигнорировало Андрея Шевченко в рейтинге лучших игроков за последние 25 лет.

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