Украина

Футболист рассказал об атмосфере в команде на победном турнире.

Защитник Колоса Кирилл Петров поделился воспоминаниями о победном для юношеской сборной чемпионате Европы в 2009 году, где он был капитаном команды.

"Весь турнир провел на позиции опорного полузащитника. Ух и эмоции тогда были. В юношеском возрасте такие эмоции раз в жизни бывают. И вообще каждая эмоция она раз в жизни бывает. А на том чемпионате, я думаю, не только все ребята, а и тренеры и персонал таких ярких эмоций до этого не испытывали. Тогда наша сила именно в команде была. Не в отдельных игроках, а именно в коллективе и в нашем тренерском штабе. Юрий Николаевич Калитвинцев нам тогда сказал, что сила всегда не в личностях, а сила в коллективе. Поэтому, мы выходили и можно сказать "умирали" на поле друг за друга, за свои семьи, за свою страну. Так и пришел результат.

Все ребята разъехались, поэтому не очень часто поддерживаем связь. Когда видимся лично, то общаемся, да. Со всеми хорошие отношения остались, но все в разных командах были, в различных чемпионатах, в разных странах. И когда мы пересекаемся с ребятами из нашего чемпионского состава, я всегда рад видеть их. Есть что вспомнить, мы же со многими начинали в сборных с четырнадцати лет", – рассказал Петров в интервью официальному сайту клуба.

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