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Football.ua вспомнил десятку самых неудачных покупок киевского Динамо.

Работа киевского Динамо на трансферном рынке — одна из самых противоречивых сфер деятельности столичного клуба. С уходом на вечный покой Валерия Лобановского, Игорь Суркис, казалось, начал новую эпоху развития украинского гранда. "Бело-синие" вовсю начали выходить на иностранные рынки, в том числе и на латиноамериканский. В клуб стали приезжать легионеры, за которых Динамо платило достаточно серьезные суммы.

Некоторые из них в итоге становились лидерами киевлян (Ринкон, Клебер, Гиоане, Бангура, Идейе, Вида и тд). Но куда больше было футболистов, которые не отработали и половины своей стоимости, не дав клубу нужных результатов. Динамо же в итоге вынуждено было с ними прощаться со значительными убытками от начального трансфера.

Football.ua вспомнил десятку самых неудачных трансферов киевского Динамо.

Факундо Бертольо

Пришел: В 2010-м за 4-8 млн евро

Матчей: 6

Ассисты: 1

Ушел: В 2016-м получил статус свободного агента

Достоверно неизвестно за сколько все же киевляне приобрели, как казалось, талантливого аргентинца. В различных источниках фигурируют разные суммы: от 4 до 8 млн евро. Учитывая, что киевляне сумели перехватить тогда 20-летнего футболиста у Бенфики и мадридского Атлетико, вполне вероятно, что "бело-синие" заплатили и те самые 8 млн. В первом же матче за "бело-синих" Бертольо отметился ассистом в игре против Таврии в чемпионате Украины. В том же сезоне Факундо провел еще пять матчей за киевлян.

Однако в одной из контрольных игр аргентинец получил травму лодыжки. Как оказалось позже, во время медосмотра в Динамо Бертольо скрыл от клубных врачей былую травму сухожилия. Далее последовала длительная реабилитация, а одна неудачная операция сменяла другую. После возвращения в строй, футболиста отправили в аренду в Гремио. В Киеве на игрока перестали рассчитывать и вояж в Бразилию для Бертольо затянулся на полтора года.

Далее были подобные выезде во французский Эвиан, аргентинский Тигре и греческий Астерас. Те шесть матчей в дебютном сезоне за Динамо стали его единственными поединками в футболке "бело-синих". Вернувшись из аренды из Греции, Бертольо покинул Динамо в статусе свободного агента. Далее в карьере некогда талантливого и перспективного футболиста были кипрский АПОЭЛ, Ордабасы из Казахстана, ПАС Ламия из Греции. Летом 2019-го Факундо вернулся в Аргентину, где защищает цвета Атлетико Альдосиви.

Алессандро Мори Нуньес

Пришел: В 2003-м за 275 тыс евро

Матчей: 7

Голы: 1

Ушел: В 2007-м получил статус свободного агента

Летом 2003-го киевское Динамо совершило очередной трансфер из Латинской Америки. Очередным бразильцем в столичном клубе стал Алессандро Мори Нуньес. За 24-летнего фулбека киевляне заплатили около 275 тыс евро Фламенго. В дебютном сезоне Нуньесу не удалось доказать тренерскому штабу Алексея Михайличенко свою профпригодность, и игрок отыграл всего лишь семь игр, отличившись одним голом. Летом 2004-го он был отправлен в Крузейро в аренду, с которой вернулся спустя полгода из-за того, что бразильский клуб не захотел продлевать соглашение с игроком.

Далее последовала аренда в Гремио, где он задержался на два года. Летом 2007-го у Нуньеса завершился контракт с Динамо, и он покинул клуб на правах свободного агента и позже заключил контракт с Сантосом. Более успешным Нуньес стал в Коринтиансе, где провел пять сезонов, но в основном был игроком ротации, отыграв лишь 140 матчей. В 2013-м Нуньес завершил карьеру в 34 года.

Леандро Машадо

Пришел: В 2002-м за 1 млн евро

Матчей: 11

Голы: 4

Ушел: В 2003-м за 800 тыс евро

В столицу Украины Машадо переезжал уже в статусе звезды, а Динамо как раз только начинало свой бразильский вектор. Данный трансфер стал достаточно резонансным, ведь киевляне заплатили за футболиста 1 млн евро. Произошло это в летом 2002-го: игрок перебрался из Фламенго, имея опыт игр за Валенсию, Тенерифе и за лиссабонский Спортинг.

В первых же матчах за киевлян Машадо начал отрабатывать заплаченные за него деньги, демонстрируя отличную игру и высокую результативность. Однако спустя время у игрока начались проблемы с дисциплиной. Как оказалось, на это его вынудила его жена, которая подстрекала своего мужа на то, чтобы поскорее покинуть Киев. Проведя всего 11 матчей и забив 4 гола, спустя полгода Машадо за 800 тыс евро уехал в мексиканский Керетаро.

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Позже Машаду попробовал свои силы парагвайской Олимпии, южнокорейском Ульсан Хендэ, бразильских Сантосе и Спорт Ресифе. В 2008-м Машаду завершил карьеру в 32 года.

Кристиан Иримия

Пришел: В 2005-м за 550 тыс евро

Матчей: 4

Ушел: В 2007-м получил статус свободного агента

Выступая за бухарестcкое Динамо, 24-летний полузащитник привлек к себе внимание со стороны ряда клубов из Восточной Европы (Галатасарай, Динамо). Но киевлянам удалось выиграть трансферную гонку у конкурентов и в декабре 2004-го заключить контракт с румыном, заплатив 550 тыс евро. Проведя зимние сборы с новой командой, Иримия дебютировал за "бело-синих" в первом же официальном матче второй части сезона против Кривбасса. Первое время Иримия был игроком ротации, значительно проигрывая конкуренцию Руслану Ротаню и Тибериу Гиоане.

За первую команду "бело-синих" Иримия отыграл еще три матча, а далее его ждала "мариновка" в дубле. В январе 2007-го стороны обоюдно разорвали контракт, и футболист вернулся в Румынию — в родной клуб Спортул, где провел пять неплохих сезонов, а позже перебрался в Волунтари и в 2015-м завершил карьеру.

Марко Рубен

Пришел: В 2012-м за 8 млн евро

Матчей: 15

Голы: 1

Ассисты: 1

Ушел: В 2016-м за 2,9 млн евро

Летом 2012-го киевское Динамо сорвало куш, подписав талантливого аргентинца. Находясь в Вильярреале, Рубен прекрасно себя зарекомендовал вначале в дублирующем составе, а затем и в основной команде. Вначале в сезоне-2010/11, а затем в 2011/12 Рубен становился одним из лучших игроков "желтой субмарины", суммарно забив 20 голов. По итогам кампании-2011/12 Вильярреал вылетел из Ла Лиги, и за игроком началась охота других европейских клубов. Однако сам футболист принял предложение киевского Динамо, которое заплатило за форварда 8 млн евро летом 2012-го.

Юрий Семин сразу же начал предоставлять футболисту игровое время, однако в первых четырех матчах он отметился лишь одним ассистом. С приходом в команду Олега Блохина в сентябре, новый наставник начал выпускать игрока периодически, отдавая предпочтение Брауну Идейе. Таким образом, в первом дебютном сезоне Рубен отыграл за киевлян всего 15 матчей, отметившись 1 голом и таким же количеством ассистов. Летом 2013-го он был отправлен в аренду во французский Эвиан, вернувшись откуда через год сразу же последовал в новую аренду в мексиканский Тигрес.

В январе 2015-го футболиста в очередной раз Динамо отправило в аренду, в аргентинский Росарио, который через год выкупил его за 2,9 млн евро.

Нико Кранчар

Пришел: В 2012-м за 7 млн евро

Матчей: 22

Голы: 4

Ассисты: 2

Ушел: В 2015-м получил статус свободного агента

Летом 2012-го Тоттенхэм продал двух хорватов: Нико Кранчара в Динамо и Луку Модрича в Реал. Кранчар провел дебютный сезон за "шпор" на высоком уровне и помог команде завоевать путевку в Лигу чемпионов, но последующие две кампании были посредственные, ведь Гарри Реднапп со временем все меньше стал доверять хорвату, в следствии чего Кранчар уехал в Киев за 7 млн евро.

Тренерский штаб всерьез рассчитывал на хорвата и стал доверять ему место в составе в первых же матчах, однако позже стали вылазить наружу его старые травмы, из-за чего футболист вынужден был подолгу находиться в лазарете. Проведя неплохо зимние сборы в январе 2013-го, Кранчар вновь стал ключевым игроком для Блохина в весенней части сезона, но в марте того же года он вновь получил травму в игре за сборную Хорватии.

Летом 2013-го Кранчар был отправлен в аренду в английский КПР, где в итоге провел два последующих сезона. Вернувшись из аренды, Кранчар разорвал контракт с киевлянами и заключил соглашение с американским Нью-Йорк Космос на правах свободного агента. В составе киевлян Кранчар провел всего 22 матча, в которых отметился 4 голами и 2 результативными передачами.

Роберто Нанни

Пришел: В 2003-м за 4 млн евро

Матчей: 5

Голы: 4

Ушел: В 2008-м получил статус свободного агента

Переходя летом 2003-го в киевское Динамо, Нанни стал самым дорогим футболистом в истории чемпионата Украины. За игрока "бело-синие" заплатили 4 млн евро аргентинскому Велес Сарсфилду. Клуб не успел заявить футболиста на матчи чемпионата Украины, поэтому первые полгода он выступал за дублирующий состав, а также появился на 19 минут в игре Лиги чемпионов против Арсенала (0:1) на Хайбери.

Во второй части сезона-2003/04 тренерский штаб не спешил давать форварду игровое время. До конца сезона аргентинец отыграл пять матчей, отличившись 4 голами. По окончанию сезона тренерским штабом был заключен вердикт, что Роберто Нанни не подходит команде, и футболист начал свои путешествия по арендам: Альмерия, Сиена, Мессина, Кротоне. 31 декабря 2007-го контракт футболиста с клубом подошел к концу, и он стал свободным агентом.

Балаж Фаркаш

Пришел: В 2006-м за 2 млн евро

Матчей: 6

Ушел: В 2010-м за 400 тыс евро

Выступая за венгерский Ньиредьхаза, перспективного 18-летнего хавбека заметило киевское Динамо и не побоялось заплатить за него 2 млн евро. Нападающему сразу было предоставлено время на адаптацию в клубе, посредством выступлений за дубль киевлян. На протяжении трех лет Фаркаш тренировался с первой командой, но в основном выступал за молодежный состав.

В первой команде игрок провел шесть матчей за три года. Далее его в 2009-м отдали в аренду в Видеотон для получение стабильной игровой практики, но там он принял участие лишь в 14 играх. По возвращению из аренды, руководство Динамо приняло решение расстаться с Фаркашом и продало его за 400 тыс евро в венгерский Дебрецен.

Андрес Эскобар

Пришел: В 2011-м за 1,3 млн евро

Матчей: 1

Ушел: В 2018-м получил статус свободного агента

В возрасте 20 лет Андрес Эскобар принял для себя серьезный вызов и согласился на переход из колумбийского Депортиво Кали в киевское Динамо. "Бело-синие" заплатили за игрока 1,3 млн евро. Из-за высокой конкуренции Эскобар не имел много возможностей пробиться в стартовый состав, выступая исключительно за дубль. В сентябре 2011-го игрок получил, как оказалось, единственные 18 минут выступлений за Динамо, выйдя на замену в кубковой игре против Кремня. Спустя год Динамо и Депортиво согласовали годичную аренду, где футболист должен был окрепнуть и вернуться сильнее.

Однако по возвращению в Киев, киевляне сразу же отправили того в аренду во французский Эвиан. Но уже через полгода представитель Лиги 1 вернул игрока в Динамо, так как он им не подходил. В столице Украины на футболиста также не сильно рассчитывали, и у Экскобара начались очередные арендные вояжи: вначале был американский ФК Даллас, затем колумбийские Атлетико Насьонал и Мильйонариос, и в завершении бразильский Васку да Гама.

Летом 2018-го игрок покинул Динамо на правах свободного агента и подписал соглашение с аргентинским Эстудиантесом.

Андре

Пришел: В 2010-м за 8,1 млн евро

Матчей: 9

Ассисты: 1

Ушел: В 2012-м за 5,8 млн евро

Летом 2010-го Динамо подписало суперперспективного 20-летнего бразильца у Сантоса за 8 млн евро. Спустя две недели он дебютировал за киевлян в игре против Аякса в квалификации к Лиге чемпионов. От тренерского штаба бразилец понемногу получал игровое время в первой команде, параллельно выступая за молодежный состав. Однако, с уходом Валерия Газзаева 1-го октября 2010-го, Андре стал ненужным сменщику российского специалиста Олегу Лужному, который возглавил команду на временной основе. До конца календарного года Лужный выпустил Андре всего два раза, в то время как при Газзаеве игрок выходил на поле в семи матчах.

Став ненужным и новому-старому тренеру киевлян Юрию Семину, в январе 2011-го Андре был отправлен в аренду в Бордо на полгода, где отыграл восемь матчей во второй части сезона. Вернувшись в Киев ситуация не изменилась, и футболист на год был отправлен в Атлетико Минейро. Через год бразильский клуб выкупил контракт футболиста за 5,8 млн евро.

Вадим Адаменко, Football.ua