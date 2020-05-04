Украина

Футболист Динамо рассказал о времени, когда играл за турецкую команду.

В 2017 году на протяжении полугода Александр Караваев выступал за Фенербахче.

27-летнего футболиста впечатлили Робин ван Перси и Мартин Шкртел, которые запомнились ему "скромными ребятами".

"Шкртел знал русский со времен игры за Зенит, он объяснял многие вещи, общался со мной с первого дня, во всем помогал. Так же и ван Перси — только на английском. Они дали понять, что я в своей среде, могу чувствовать себя раскрепощенно и заниматься своим делом".

"Все простые, скромные ребята, не было никаких “звезд”. Это пример, к которому нужно стремиться каждому футболисту", — приводит слова Александра Караваева официальный сайт Динамо.

Ранее Караваев рассказал, хочет как можно скорее начать тренировки с командой.

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