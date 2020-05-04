Украина

Полузащитник Динамо ответил на вопросы болельщиков, находясь на карантине.

Александр Караваев рассказал о том, как проводит время на карантине.

"Как и все, провожу время дома, стараюсь меньше гулять. Но когда погода хорошая, выезжаю за город, чтобы подышать воздухом в лесу, где никого нет. Часто играем с семьей в развивающие игры, решаем головоломки, делаем оригами, рисуем с детьми. Скучать не приходится".

Кабинет министров Украины разрешил профессиональным командам с 11 мая тренироваться на закрытых базах.

"Это глоток свежего воздуха для нас. Без этого было очень тяжело. Мы понимали, что не нужно рисковать, придерживались норм карантина, тренировались на базе по одному-два человека и долго там не находились. Если это решение утвердят, то для нас будет огромной радостью, когда мы начнем тренироваться в группах или всей командой", — приводит слова Александра Караваева официальный сайт Динамо.

Ранее Караваев заявил о желании играть еще минимум десять лет.

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