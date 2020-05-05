Украина

Наставник считает, что с возобновлением сезона очень тяжело будет планировать тренировочный процесс.

Главный тренер ФК Мариуполь Александр Бабич рассказал о том, как проходит карантин у его команды.

"Мы надеялись, что 3 апреля, затем 24-го все вернется к нормальной жизни, но, к сожалению, этого не произошло. В нашем городе и клубе неуклонно соблюдают требования карантина. Как следствие — клубная база и тренировочные поля закрыты, недоступны для работы. Понимаем, что как минимум до 12 мая так и будет", — цитирует специалиста официальный сайт УПЛ.

Бабич рассказал о том, что во время карантина едва ли не главным тренером для игроков является тренер по физподготовке.

"В условиях нормальной жизнедеятельности, нормального тренировочного процесса всем руководит главный тренер, а в нынешних условиях игрокам приходится теснее общаться с моим помощником — тренером по физподготовке. У нас работа построена так: в начале недели в общий чат, где находятся футболисты, скидывают план работы, а в конце недели игроки туда же отправляют свои показатели. То есть работаем в недельном цикле".

"Поблажки? Безусловно. Мне, например, очевидно, что где-то 80% футболистов не имеют возможности бегать на траве — только по улицам городов, то есть на асфальте. У нас, в Мариуполе, бегают только так. Понятно, что все это нужно учитывать. Вообще надо быть реалистом и понимать: на 100% план индивидуальной подготовки игроки не выполнят. Если будет 70% — это прекрасный показатель. Вы поймите, что, помимо прочего, такой режим элементарно надоедает: это в нормальном тренировочном процессе все можно менять, варьировать, а в индивидуальном этого не сделаешь".

Также специалист рассказал о том, какого качества будет "посткарантинный" футбол.

"Он точно не будет зрелищный. Физическое состояние игроки на каком-то уровне еще поддерживают, а вот игровой — это нереально. Лично я больше всего переживаю за здоровье подопечных: такой длительный период без соответствующей работы создает предпосылки для травм. За время до возобновления матчей надо будет формировать подготовку. Плюс к тому, график завершения сезона будет очень плотный, и это создает дополнительные трудности при планировании тренировочного процесса", — завершил наставник.

Вскоре на нашей странице в Instagram Александр Бабич пообщается с журналистом Евгением Музыкой и ответит на вопросы всех желающих. Задать вопрос наставнику ФК Мариуполь можно в соответствующей статье.

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