Украина

"Горняки" выдвинули Михаила Метревели на пост президента УПЛ.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин рассказал о кандидате на пост президента украинской Премьер-лиги Михаиле Метревели, кандидатуру которого выдвинули "горняки". Функционер также обозначил главную цель человека, который займет эту должность.

"Мы выдвинули Михаила Метревели. Он в футболе более 20-ти лет и знает его изнутри. Прежде всего, это было его желание. Он сказал мне, что хочет попробовать себя. Наша позиция такова: президент УПЛ — это менеджер. Если перед ним стоит задача заработать для УПЛ определенную сумму денег — он должен это сделать, в противном случае, собирается Премьер-Лига и решает: оставлять тебя или нет".

"Это должно быть очень жестко. Предыдущие президенты это игнорировали. Хорошо ходить на работу и получать зарплату, а цели нет. Сегодня мы не должны повторить эту ошибку. Михаил принял эту позицию и он готов идти на выборы".

"Если это будет успех — это наш успех, если будет ошибаться — мы готовы нести ответственность за нашего кандидата. В случае его избрания у кого-то возникнут вопросы, я готов нести ответственность. Решения, которые будут выбираться, принесут пользу Лиге. Если они будут не во благо, значит это неправильное решение".

"Метревели будет лоббировать интересы Шахтера? Я не понимаю, что это значит. Мы выигрывали при всех президентах. На спортивные результаты президент УПЛ никогда не влиял и не будет влиять. Он влияет исключительно на доходную часть. Метревели отстаивает права клубов со средним и малым бюджетом. Он хочет сделать их сильнее".

"Премьер-Лига — коммерческая организация и должна зарабатывать деньги. Это главный вопрос, которым УПЛ должна заниматься", — заявил Палкин в программе Великий футбол.

Напомним, что выборы на пост президента УПЛ состоятся 25 мая. На данный момент официально выдвинуты три кандидатуры, в числе которых Александр Шевченко, Олег Смалийчук и Михаил Метревели.

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