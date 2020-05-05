Украина

Михаил Метревели дал Football.ua первое эксклюзивное интервью как кандидат на должность президента УПЛ.

Перед публикацией полной версии материала, ознакомим читателей с ответом на один из вопросов, который касается возможной помощи футбольных властей клубам в вопросе преодоления последствия коронавируса:

- Вы говорите, что выступаете на стороне небольших клубов. Каким образом УПЛ может поддержать их в условиях пандемии, особенно финансово?

- Да, действительно, эта проблема станет первым вызовом, с которым придется столкнуться УПЛ. Коронавирус не обошел стороной никого. Клубы и их владельцы потеряли доходную часть. В этой ситуации футбольные власти обязаны помочь. Например, буквально на прошлой неделе УЕФА официально выделил Украине 4,3 миллиона евро на преодоление последствий коронавируса в футболе.

Считаю, что в сложившейся форс-мажорной ситуации УАФ могла бы поддержать профессиональные клубы. Причем не только 12 клубов УПЛ, но и все клубы Первой и Второй лиги, а также профессиональные женские клубы. Всего получится около 65 команд. Справедливо будет, если УАФ раздаст эти 4,3 миллиона евро от УЕФА равными суммами всем клубам. Поверьте, для многих команд эта сумма в 60-65 тысяч евро может стать залогом выживания в текущих условиях. Клубы смогут за счет этой суммы пройти тесты на коронавирус, подготовится к выходу из карантина, начать тренировки и поддержать сотрудников – обслуживающий и временный персонал, сотрудников стадионов, баз и т.д.

Напомним, раньше стало известно, что Шахтер выдвинул Метревели кандидатом на выборах президента УПЛ. Это подтвердил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

Добавим, что выборы на пост президента УПЛ состоятся 25 мая. На данный момент официально выдвинуты три кандидатуры,

Полную версию первого программного интервью Михаила Метревели читайте на Football.ua завтра.