Украина

Нападающий Шахтера рассказал о том, как сейчас проходят его будни.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес во время карантина уделяет побольше внимания семье, а также много тренируется, чтобы держать себя в форме.

"Просыпаюсь рано, в 7:30, чтобы поддерживать режим детей. Мы всей семьей пьем кофе и немного играем. Дальше – учеба и тренировка. После обеда – свободное время, чтобы ответить на электронную почту, сообщения и просмотреть Интернет. Играю с детьми, затем – коммуникация по видео, тренировка, ужин и отдых", — рассказал Мораес официальному сайту Шахтера.

"Самое важное для сохранения здоровья во время карантина? Повседневные дела, питание, отдых, тренировка и хорошее настроение".

"Все в жизни имеет положительную сторону. Не люблю постоянно находиться на карантине, но знаю, что это важно. Я наслаждаюсь моментом со своей семьей, занимаюсь тем, на что не хватает времени в соревновательный период, и многому учусь".

После 23 туров Премьер-лиги Шахтер возглавляет турнирную таблицу с 13-очковым отрывом от Зари и Динамо, а Мораес с 17 голами лидирует в гонке бомбардиров.