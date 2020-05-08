Украина

Экс-защитник Динамо рассказал о бывших тренерах киевской команды.

Бетао поделился мнением о лучшем тренере Динамо, когда он был в клубе.

"Думаю, Семин для меня был лучшим тренером. Он очень хороший человек и наставник. Про Газзаева и Блохина я не могу сказать ничего плохого, но Семин умел зарядить хорошим настроением, а кроме того — он пригласил меня из Бразилии".

В 1/16 Кубка Украины-2012/13 Динамо проиграло Шахтеру, а Юрий Семин был уволен. В том матче Бетао совершил результативную ошибку и говорил на повышенных тонах с тренером…

"Понимаю, о чем вы говорите. Помню, что мы играли в Донецке, а я проиграл в борьбе Адриано и Тейшейре. Семин кричал: “Бетао, как можно так играть?”. Я тогда сказал, что проиграл в тех моментах и понимаю свои ошибки, но выигрывает не один футболист, а команда, и проигрывает тоже вся команда. Да, случаются ситуации, когда тренер зол на футболиста, а футболист не согласен с тренером. Это нормально. Никаких проблем с Семиным у меня не было".

О тренерах Динамо:

"Семин — это хорошая энергия, мотивация и настроение. Газзаев — жесткий и серьезный стратег. Блохин держал дистанцию, мне такой подход не очень нравился. А Ребров — он супер, хороший футболист и тренер", — приводит слова Бетао официальный сайт Динамо.

Ранее Бетао рассказал, что Динамо – его второй дом.

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