Турецкий клуб хочет подписать хавбека Динамо.
Микель Дуэлунд, Getty Images
09 мая 2020, 12:49
Полузащитник Динамо Микель Дуэлунд попал в сферу интересов Трабзонспора, сообщает портал Fotospor.
"Бордово-голубые" планируют укрепить состав в летнее межсезонье и хотят подписать датского вингера. Турецкий клуб надеется, что 22-летний игрок будет заинтересован в переходе, поскольку в команде уже находятся его бывшие партнеры по Мидтъюлланну Филип Новак и Александер Серлот.
По информации источника, Дуэлунд заинтересован в уходе из киевского клуба, поскольку никак не может закрепиться в составе.
В текущем сезоне полузащитник провел лишь 4 поединка в футболке "бело-синих".
Ранее сообщалось, что в подписании защитника Виталия Миколенко заинтересован Милан.
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