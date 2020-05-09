Украина

Турецкий клуб хочет подписать хавбека Динамо.

Полузащитник Динамо Микель Дуэлунд попал в сферу интересов Трабзонспора, сообщает портал Fotospor.

"Бордово-голубые" планируют укрепить состав в летнее межсезонье и хотят подписать датского вингера. Турецкий клуб надеется, что 22-летний игрок будет заинтересован в переходе, поскольку в команде уже находятся его бывшие партнеры по Мидтъюлланну Филип Новак и Александер Серлот.

По информации источника, Дуэлунд заинтересован в уходе из киевского клуба, поскольку никак не может закрепиться в составе.

В текущем сезоне полузащитник провел лишь 4 поединка в футболке "бело-синих".

Ранее сообщалось, что в подписании защитника Виталия Миколенко заинтересован Милан.

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