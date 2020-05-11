Англия

Опытный бразилец высоко оценивает перспективы украинского футболиста.

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо, ранее защищавший цвета донецкого Шахтера, поделился впечатлениями от выступлений своего одноклубника и украинского футболиста Александра Зинченко. Бразилец рассказал о сильных сторонах 23-летнего хавбека.

"Главное, что есть у Зинченко — это его доброта и огромная способность работать. С самого первого дня он действительно трудился, старался чему-то новому научиться, слушал тренеров и смотрел на партнеров по команде. Думаю, он хотел многому научиться и это позволило ему вырасти как игроку".

"Он был важным элементом в команде, когда мы выиграли титул в прошлом году. В нынешнем сезоне до травмы он также очень хорошо играл и у него очень большие перспективы в нашей команде. Он очень хорошо интегрируется в эту команду".

"Зинченко — самый веселый в команде? Он старается, но нет. Уокер, Стоунз, Сане — у каждого разное чувство юмора", — высказался Фернандиньо в программе Великий футбол.

Напомним, ранее Фернандиньо рассказал, с кем больше всего общается из экс-одноклубников по донецкому Шахтеру, а также заявил о желании вновь сыграть на Донбасс Арене.

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