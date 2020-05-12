Украина

Наставник подписал новое соглашение с полтавским клубом.

Главный тренер Юрий Максимов продлил соглашение с Ворсклой, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Наставник поставил подпись под годичным соглашением с полтавчанами. Вслед за 51-летним тренером новые контракты также подписали все члены его штаба.

"Как показала практика, мы находим общий язык во всех футбольных и организационных компонентах, а затем решили продолжить сотрудничество со всем тренерским штабом Юрия Максимова еще на один год. Рады этому факту, надеемся, что сможем быстро набрать необходимые кондиции для восстановления соревновательного цикла, и демонстрировать качественный и увлекательный футбол, который будет радовать полтавских болельщиков", – прокомментировал подписание соглашения вице-президент клуба Олег Лысак.

Максимов работает во главе Ворсклы с ноября 2019 года, сменив на этом посту Виталия Косовского.

На данный момент "зелено-белые" занимают 10-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 21 пункт.

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