Украина

Компания Ferrexpo помогла госпиталям с оборудованием и средствами защиты.

Автомобили компании Ferrexpo доставили в больницы Полтавы, Кременчуга и Горишних Плавен более двадцати позиций медицинских средств и препаратов для борьбы с коронавирусом, сообщил официальный сайт Ворсклы.

На данный момент принадлежащая владельцу Ворсклы Константину Жеваго компания Ferrexpo потратила 21,5 млн гривен на помощь в борьбе с COVID-19.

ФК Ворскла опекается обеспечением первостепенных потребностей Полтавской областной клинической инфекционной больницы. Туда с начала карантина уже дважды доставлялись грузы. Среди прочего там были мониторы пациента uMEC12, инфузионные насосы Benefusion VP1, а также по шесть тысяч перчаток и защитных масок.

Другие украинские клубы также не стоят в стороне от пандемии. Например, Агробизнес из Волочиска купил два аппарата ИВЛ для Тернопольской и Хмельницкой областей.