Украина

Игрок "горняков" поделился впечатлениями после возвращения к тренировкам.

Защитник «Шахтера» Сергей Болбат рассказал о возвращении к тренировкам и своей любимой позиции на поле в беседе с болельщиками "горняков".

"Тренировки проходят отлично. Два первых занятия, думаю, показали, что мы на хорошем уровне, потому что занимались индивидуально, выполняли программу.

Пять замен в матче? Надо пробовать и смотреть, как получится. Есть же нюанс, что пять замен можно использовать за три паузы: поменять двоих, затем одного, потом еще двоих. Не знаю, как повлияет, ведь пять человек – это, считай, полкоманды. Время покажет. Может быть, в нынешней ситуации, когда футболисты не в своих лучших кондициях из-за карантина, это поможет

Я играл на всех позициях, кроме центрального и левого защитников. Пусть на какой-то пять минут, но играл. Где комфортнее? Как сейчас, правым защитником, потому что я долгое время перестраивался, изучал особенности. Уже, наверное, отвык выступать в атаке.

Дарио Срна по позиции подсказывает. Речь о нюансах, которые характерны для него. Его видение: как бы он сыграл, что нужно было сделать. Я прислушиваюсь, потому что это очень ценные советы.

Думаю, в качестве передач, подач и ударов я ему уступаю. Это у Дарио на высочайшем уровне – не только в Шахтере, а вообще на фоне многих мировых команд", – рассказал Болбат в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, в четверг Шахтер провел полноценную тренировку, которая стала первой за два месяца.