Украина

Александр Шевченко рассказывает о финале Кубка Украины, где сыграли между собой Таврия и Металлург Донецк.

Ровно десять лет назад болельщики Таврии проснулись с невероятно приятным чувством – накануне их команда завоевала трофей – Кубок Украины, обыграв в финале Металлург Донецк. В связи с этим событием Football.ua решил вспомнить о поединке, который навсегда вошел в историю украинского футбола.

В решающей игре сошлись не лидеры чемпионата и не лучшие команды страны, а середняки с характером. Это не был первый финал, в котором не участвовали ни Динамо, ни Шахтер. Такое уже случилась — в финале самого первого розыгрыша Кубка Украины Черноморец обыграл Металлист, а спустя два года, в 1994, всё те же одесситы по пенальти обыграли Таврию. Однако тогда Черноморец был одной из сильнейших команд страны и стабильно боролся за медали в чемпионате, потому выход этой команды в финал Кубка не воспринимался, как сенсация.

К концу девяностых в украинском футболе сформировалась дуополия сильнейших клубов страны, коими стали киевское Динамо и донецкий Шахтёр. Начиная с 1997 года (и до 2013-го) лишь эти две команды занимали первые два места в чемпионате, а с 1995 по 2009 только Динамо или Шахтёр выигрывали Кубок Украины. Собственно, за год до описываемых событий Ворскла, благодаря единственному голу Василия Сачко, сенсационно обыграла в финале донецкий Шахтёр. Тогда, после первой за 15 лет победы "третьей" команды в Кубке Украины, вряд ли кто-то мог предположить, что в следующем финале не окажется ни Шахтёра, ни Динамо…

Во многом, это стало возможно благодаря воле жребия, который сводил фаворитов турнира между собой уже на весьма ранних стадиях. Так, уже на стадии 1/8 финала сошлись харьковский Металлист и киевское Динамо. Подопечные Мирона Маркевича к тому моменту уже были трижды бронзовыми призёрами и сформировавшейся "третьей силой" чемпионата. С Динамо у харьковчан были свои счёты – к моменту кубковой встречи лишь полгода прошло после памятного противостояния в 1/8 Кубка УЕФА. Однако, отомстить в кубковой встрече не удалось – гол Зозули на 17-ой минуте так и остался единственным в матче. Во втором тайме подопечные Маркевича активно атаковали, а судья не назначил очевидный пенальти в ворота Шовковского, но счёт остался неизменным – 0:1 и Динамо вышло в четвертьфинал. Впрочем, в будущем, Металлист ещё не раз отомстит киевлянам.

В четвертьфинале жребий вновь не пожалел подопечных Газзаева и свёл с действующим обладателем Кубка УЕФА, донецким Шахтёром. Это было первое "класичне" на "Донабасс-Арене", стоит ли говорить об ажиотаже и накале поединка? И мог ли Шахтёр проиграть такой матч? В середине первого тайма счёт открыл Дарио Срна. Кульминацией напряжённого и зрелищного противостояния стал эпизод на 85-й минуте, когда Вукоевич исподтишка ударил Александра Кучера, за что получил заслуженную красную карточку и пару нелицеприятных слов от Валерия Газзаева. После этого, на последних секундах встречи, Фернандиньо удвоил преимущество и установил окончательный счёт – 2:0.

Тем временем, Таврия взяла за привычку в кубковых матчах отгружать в ворота соперников по четыре мяча. В 1/16 крымчане на выезде разгромили днепродзержинскую Сталь – 0:4. В следующем раунде в зрелищном поединке был обыграл Ильичёвец – 4:2, а в четвертьфинале была остановлена Оболонь – 4:0.

Донецкий Металлург проходил кубковый путь куда сложнее. В 1/16 донецкая команда лишь по пенальти сумела пройти перволиговый Нефтяник, в следующем раунде на выезде были одолены львовские Карпаты – 1:2, а вот в четвертьфинале Металлургу удалось сотворить небольшую сенсацию, в волевом стиле одолев в Днепропетровске звёздный Днепр.

Успехи обеих команд в сезоне 2009/2010 стали возможными во многом, благодаря периоду стабильности в обоих клубах. Николай Костов возглавил Металлург в апреле 2008-го года, Сергей Пучков Таврию – в сентябре того же года, для обоих тренеров сезон 2009/2010 стал вторым полноценным сезоном во главе своих команд. А это время, когда тренер уже полноценно может реализовывать свои идеи и показывать первые результаты работы. Не было также и потрясений на трансферном рынке – команды усиливались точечно и довольно качественно, хотя стратегия работы на рынке у Металлурга и Таврии была разная. Металлург был нацелен на приобретение иностранцев, найти которых помогали давно сотрудничавшие с клубом агенты.

Так, перед стартом сезона 09/10 в Донецк переехал высокорослый зимбабвийский форвард Муса Мгуни, сходу ворвавшийся в стартовый состав команды. Кроме того, в июле 2009 года команду пополнил молодой армянский плеймейкер Генрих Мхитарян. А в начале 2010-го в Металлург, после годичной аренды в Кубани вернулся защитник Вильям Бонавентура.

Таврия громких приобретений в том сезоне не делала, однако команда обладала очень крепкими резервами, а Сергею Пучкову удалось наладить отличную сыгранность и взаимодействие на поле между игроками. Уход капитана команды Владимира Гоменюка в январе 2009-го года с игровой точки зрения остался почти незамеченным. Роль капитана и лидера команды успешно взял на себя Александр Ковпак, ставший лучшим бомбардиром команды в сезоне 2008/2009 и продолжавший стабильно забивать и в следующем игровом году.

В полуфинале Таврии попалась перволиговая, на тот момент, Волынь. Уже в первом тайме, благодаря дублю Ковпака, крымчане уверенно повели в счёте. Подопечные Кварцяного сумели отыграть один мяч, однако на большее их не хватило – 1:2 и Таврия второй раз в истории вышла в финал Кубка Украины.

Во втором полуфинале зрителей ожидало донецкое дерби – Металлург – Шахтёр. Напомним, что вплоть до сезона 2014/2015, все стадии розыгрыша Кубка Украины были одноматчевыми, что значительно увеличивало шансы "андердогов" именно в таких поединках.

Начало встречи получилось шокирующим для Шахтёра – на третьей минуте высоченный Мгуни головой замкнул подачу с правого фланга – 1:0. Уже спустя шесть минут Велизар Димитров воспользовался прекрасной передачей от Мхитаряна и удвоил преимущество – 2:0 к десятой минуте встречи! Конечно, Шахтёр пошёл вперёд, но до самого конца матча атаки "горняков" не давали результата. Лишь в дополнительное время судья поставил пенальти за игру рукой Чечера и Фернандиньо со второй попытки сократил отставание в счёте, но на большее подопечным Луческу не хватило ни времени, ни сил. 2:1 – вторая в истории победа Металлурга над Шахтёром. Первая, кстати, тоже произошла в Кубке Украины, в далёком 1998 году. Тогда, в матче 1/8 финала, Металлург дома обыграл Шахтёр 2:0, а на выезде проиграл 3:1, но за счёт правила выездного гола прошёл в следующий раунд.

Хозяином финала второй раз в истории должен был стать Харьков. Тогда только зарождалась традиция проведения финалов Кубка в разных городах. С 1992 по 2007 год финалы неизменно проводились в Киеве, в 2008 году финал впервые принял харьковский ОСК "Металлист", в 2009 году финал решили проводить на "Днепр-Арене", а в 2010 – снова в Харькове. Отметим, что из последующих девяти финалов Кубка, лишь два прошло в Киеве – в 2012 и 2015 году. Из других городов, за эти девять лет финал приняли Сумы, Полтава, Львов, Запорожье, снова Днепр и ещё два раза Харьков. В нынешнем году финал впервые должен пройти в Тернополе, однако из-за коронавируса, непонятно, когда он состоится и состоится ли вообще.

Но, вернёмся в 2010 год. Финал Кубка без Динамо и Шахтёра обещал стать одним из самых интригующих в истории турнира. Естественно, очевидного фаворита не было, а мотивация у обеих команд была запредельной. Для Таврии Кубок Украины мог стать первым трофеем со времён чемпионства в 1992 году. Для Металлурга этот трофей мог стать и вовсе первым в истории клуба.

Кроме того, победа в финале давала возможность поучаствовать в Лиге Европы, поскольку ни Таврия, ни Металлург в том сезоне не попали в еврокубковую зону в чемпионате. Впрочем, в случае этого финала, еврокубки были не главной, а лишь дополнительной мотивацией.

"Прежде всего, скажу, что участвовать в таких матчах приятно. Много эмоций, впечатлений. Победивший в Кубке, войдет в историю. Чрезвычайно важно с "холодной" головой выйти на футбольное поле. Знаю, что победит сильнейший", — настраивал одноклубников перед матчем Генрих Мхитарян.

Капитан Таврии Александр Ковпак был более категоричен:

"На пути к трофею осталось сделать лишь шаг, и этот шаг — победа над командой, не сильнее нашей. Следовательно, если мы потеряем такой шанс — должны будем винить только себя. Лично я не буду считать сезон удачным, если Таврия проиграет решающий матч".

К слову, в традиционной рубрике "Накануне" Football.ua тогда предрекал победу Металлургу.

Финал получился поистине роскошным завершением сезона. Интрига, характер, красивая игра, драма – всё было в этом матче.

Уже на третьей минуте встречи крымчане шокировали Металлург – Ковпак прорвался по левому флангу и выполнил идеальный прострел, который замкнул Максим Фещук – 1:0 в пользу Таврии.

На 39-ой минуте встречи Ковпак красиво упал в штрафной Металлурга, после прикосновения Велизара Димитрова. Арбитр в этом эпизоде увидел пенальти. Позже, специальная комиссия ФФУ признала, что это решение арбитра было ошибочным. Но, Александр Ковпак был в тот день беспощаден и уверенно реализовал одиннадцатиметровый – 2:0.

В перерыве Николаю Костову удалось настроить свою команду на нужный лад и с самого начала второго тайма, Металлург понёсся к воротам соперника отыгрываться. На 51-ой минуте Генрих Мхитарян умело воспользовался отскоком мяча от Евгения Луценко и с разворота положил круглого в угол ворот Старцева – 2:1.

После забитого мяча, подопечные Костова лишь усилили своё давление, регулярно создавая опасные моменты у ворот Таврии. Наконец, на 75-ой минуте Марио Сержио хлёстким ударом на пределах штрафной, сравнял счёт – 2:2. На кураже подопечные Костова побежали забивать третий и были к этому очень близки – на 82-ой минуте лишь перекладина спасла симферопольскую команду. Опасно пробивал Зе Соарес – Старцев справился. Однако, Таврии удалось продержаться до овертаймов. Продержаться, дабы уже на 95-ой минуте выйти вперёд – вышедший на замену Лаки Идахор сумел зависнуть в воздухе и идеально реализовать подачу Корнева с правого фланга – 3:2. Попытки психологически надломленного Металлурга пойти на штурм, ничем опасным не завершились. Таврия довела овертаймы до победы и завоевала первый в своей истории Кубок Украины.

"Думаю, две команды показали прекрасный футбол, с забитыми мячами, с накалом страстей, и всем-всем-всем, что только можно было увидеть. Это была чисто кубковая игра", — резюмировал встречу Сергей Пучков.

Капитан Александр Ковпак не скрывал своих эмоций:

"Непередаваемые ощущения! Это же первый трофей в моей жизни. Мы очень долго шли к этой победе, и нужно было видеть, как мы радовались этой победе в раздевалке. Я счастлив, что нам удалось победить и завоевать путевку в Лигу Европы".