Украина

Полузащитник Динамо — об оставшейся части сезона в украинской Премьер-лиге.

Миккель Дуэлунд рассказал, как воспринимаются полноценные тренировки после длительного времени, проведенного на карантине.

"Никакого дискомфорта не ощущаю. Наоборот, очень приятно наконец-то вернуться к тренировкам вместе со всеми. Я усиленно занимался дома на карантине, выполнял различные упражнения, чтобы поддерживать форму, и сейчас чувствую себя прекрасно".

"На сборах у нас есть много времени, чтобы, не форсируя подготовку, подойти к официальным матчам. Сейчас же в нашем распоряжении всего две недели, за которые необходимо и набрать кондиции, и вспомнить все то, что отрабатывалось до паузы".

"С физической формой проблем никаких нет, лишь надо в тренировочном процессе вспомнить игровые и тактические наработки. Думаю, недели – дней десяти хватит для этого".

О матчах без зрителей:

"Конечно, будет тяжело настроиться на игры без присутствия зрителей. Но мы должны понимать, что впереди у нас 11 матчей, в которых надо выложиться по максимуму, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон", — приводит слова Дуэлунда официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор нацелился на Дуэлунда.