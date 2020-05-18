Украина

Луганчане планомерно готовятся к возобновлению сезона.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал возвращение своей команды к тренировкам, поведав о том, что все игроки и персонал находятся в удовлетворительном состоянии.

"В Заре все здоровы. Команде и тренерскому штабу дважды был сделан тест на коронавирус и оба раза он показал негативный результат. Травмированных у нас нет. Заболевших тоже нет. Мы сейчас тренируемся в одноразовом и двухразовом режиме", — цитирует специалиста официальный сайт луганчан.

"Весь тренировочный процесс проходит на базе. В рабочем режиме готовимся к возобновлению чемпионата. Тренироваться дома или на футбольном поле – две большие разницы. Все соскучились по работе и хорошо, что тренировочный процесс стартовал. Готовим команду к возобновлению чемпионата".

Наставник также рассказал, что к работе с первой командой будут привлечены игроки молодежных команд, на фоне того, что чемпионаты U-21 и U-19 уже не будут возобновлены в этом сезоне.

"Нужно подтягивать нашу молодежь. Сейчас с нами тренируются Даниил Хмеловский, Дмитрий Мацапура, Дмитрий Поддубный и Владимир Белоцерковец. Каждый должен получать свой шанс получить место в основе. Но для этого нужно очень много работать".

Ранее сообщалось, что луганчане против проведения матчей верхней шестерки исключительно в Киеве.