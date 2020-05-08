Украина

Претендент на путевку в Лигу чемпионов в качестве альтернативы предлагает Запорожье или Днепр.

Предложение Десны провести оставшиеся матчи первенства УПЛ первой шестерки в Киеве встретило возражение со стороны Зари — сообщил официальный Твиттер клуба.

Как говорится в официальном письме Зари в УАФ и УПЛ, наличие трех стадионов в Киеве не может являться решающим фактором, поскольку поставит команды в неравные условия.

В отличие от базирующихся в столице коллективов, остальным придется решать вопросы с тем, чтобы добраться до столицы и обеспечить проживание и условия для тренировок.

Кроме того, Киев является одним из самых "зараженных" коронавирусом городов Украины.

В связи с этим Заря предлагает в качестве альтернативных вариантов Запорожье или Днепр, где также есть все условия для проведения матчей, но более спокойная эпидемиологическая ситуация.

После 23-х туров в первой шестерке лидирует Шахтер (59 очков), Заря и Динамо делят второе-третье места (46 очков, но у луганчан преимущество по дополнительным показателям), четвертой идет Десна (43), пятой — Александрия (40), а замыкает секстет сильнейших Колос (26).

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