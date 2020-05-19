Украина

Футболисты львовян могут вернуться к тренировкам.

Игроки и тренерский штаб Львова прошли обязательное тестирование на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Результаты проверки не выявило ни у кого следов вирусной инфекции. После этого футболисты львовян приступили к тренировке в рамках подготовки к возобновлению сезона в УПЛ.

Предполагается, что первый матч после выхода из карантина Львов проведет 30 мая.

На данный момент "сине-золотые" занимают 9-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 21 пункт.