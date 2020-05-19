Украина

Форвард Динамо рассказал, что также следил за Динамо-Брест на карантине.

Артем Беседин во время карантина наблюдал за брестским Динамо, где выступают три украинца и начал следить за чемпионатом Германии.

"Смотрел лишь обзоры матчей с участием брестского Динамо, где играют наши ребята – Милевский, Хачериди и Нойок. Сейчас же возобновились матчи немецкой Бундеслиги, и за ней уже буду следить".

"В частности, на выходных с удовольствием посмотрел матч между дортмундской Боруссией и Шальке, очень понравился уровень футбола, который продемонстрировали команды", — приводит слова Артема Беседина официальный сайт Динамо.

Ранее Беседин рассказал о желании уже начать работать с мячом.