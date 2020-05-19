Украина

Украинский форвард рассказал, как поддерживает физическую форму.

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин решением УЕФА отстранен от участия в официальных матчах до конца 2020 года за нарушение правил антидопинговой политики. Несмотря на это, 24-летний украинец продолжает поддерживать физическую форму и работать над слабыми своими сторонами.

"Пока во время карантина все поля, пригодные для упражнений с мячом, были закрыты, укреплял физическое состояние, держал тело в форме – выполняю различные кардиоупражнения, езжу на велосипеде, бегаю форт-леки. Тренируюсь каждый день с утра, пока на дорогах нет особых пробок. То есть, стараюсь держать себя в форме".

"Тренировки длятся по-разному. Сегодня, например, занимался с восьми до 11-ти утра. Было кардио, вместе с Виталием Мандзюком проехали на велосипедах 50 километров. Делали небольшие паузы, во время которых разминались, работали над растяжкой и гибкостью. В принципе, нагрузка не особо ощущается, но на самом деле довольно тяжело пришлось, плюс дождь и ветер внес также свои коррективы в занятие".

"Хочется, конечно, выполнять упражнения с мячом, но при этом понимаю, что необходимо укреплять слабые стороны, в том числе и мышцы, а также проблемные места, связанные с прошлыми травмами. Возможно, утром буду работать над "физикой", а вечером выходить на поле – или наоборот".

"В УЕФА мне разрешили пройти восстановление на клубной базе в Конча-Заспе. Поэтому некоторое время я пользовался медицинским оборудованием, которое там имеется, для качественного восстановления после травмы. Сейчас выполняю все упражнения без ограничений – слава Богу, ничего не беспокоит", — приводит слова Беседина официальный сайт Динамо.

Напомним, ранее Артем Беседин высказывал мнение о своей дисквалификации, признавшись, что эта новость сильно его огорчила.