Украина

Наставник признался, что некоторые игроки испытывают функциональные проблемы.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о процессе подготовки команды к возобновлению украинской Премьер-лиги, который может состояться уже 30 мая.

"Мы понимаем, что за эти два месяца потеряли игровую практику. Все вспоминать и наигрывать будем за счет работы средними и большими группами в игровых ситуациях. Нагрузка потихоньку увеличивается. У футболистов есть небольшие проблемы. Мы подводим их постепенно к нужным кондициям и даем нагрузку равномерно, чтобы не было мышечных травм. Какие-то ссадины, стыки есть. Но вся основная группа игроков в строю", — рассказал наставник в интервью телеканалу Футбол.

Ранее сообщалось, что "приазовцы" сдали тесты на коронавирус.