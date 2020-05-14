Украина

Результаты тестов будут известны в течение двух дней.

Футболисты, тренерский штаб и сотрудники Мариуполя сдали тесты на коронавирус, сообщил официальный сайт клуба.

"Как прошло тестирование? Спокойно. Не могу сказать, что понравилось, но все было нормально", — отметил защитник азовцев Сергей Яворский.

Результаты тестирования медики обещают сообщить в пятницу, крайний срок – в субботу.

Также они ранее взяли пробы у футболистов Шахтера и СК Днепр-1. Прошло тестирование и Динамо – в столичном клубе COVID-19 не обнаружен.